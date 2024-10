Una mannaia sulle ambizioni di candidatura per molti sindaci sanniti i cui nomi sono già trapelati in questi mesi. Se passasse la proposta di modifica della legge elettorale vigente, infatti, le fasce tricolori non potrebbero proporsi per il consiglio regionale della Campania.

Tutti, nessuno escluso. Calata nella realtà sannita la proposta presentata dal capogruppo del Partito democratico Mario Casillo, coinvolgerebbe 71 sindaci, in quanto 7 sono già inibiti, quelli a capo di governi cittadini dei Comuni che superano i 5.000 abitanti.

Divieto stabilito dalla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, precisamente la lettera i del comma 212 articolo 1.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia