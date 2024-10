Cambia il piano traffico a San Bartolomeo in Galdo per favorire la viabilità scolastica.

Infatti, il Responsabile del Settore Tecnico ha emesso un’Ordinanza per stabilire divieti in via De Chirico e via De Curtis.

Come si legge nel documento la decisione si è resa necessaria a seguito del trasferimento delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado presso la nuova sede dell’Istituto omnicomprensivo “L.Bianchi” in Via G.De Chirico.

L’aumentato afflusso di veicoli ha determinato criticità nella regolare circolazione veicolare e pedonale.

