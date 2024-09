Il sindaco scivola sull’acqua. Almeno secondo i gruppi consiliari PD, Città Aperta, Civico 22, Azione e Misto che, dalle parole, sono transitati ai fatti, agli attacchi più incisivi.

Del resto, lo aveva anticipato ieri l’altro il portavoce di Alternativa per Benevento Luigi Perifano: la fase del fair play è ormai solo un ricordo, va collocata in archivio, insomma, sconti non se ne faranno.

A nessuno, ivi incluso il presidente del consiglio Renato Parente, cui le opposizioni riconoscono quasi sempre una conduzione dell’assise improntata a terzietà ed equidistanza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia