“La crisi idrica che sta mettendo in ginocchio Sannio e Irpinia oramaiè divenuta una vera e propria emergenza e le istituzioni preposte fanno finta di nulla, pensano di risolverla con qualche comunicato e/o avviso di interruzione. La Regione Campania si è superata: in un momento drammatico per migliaia di famiglie e attività commerciali che sono costrette ad abbassare le saracinesche per la mancanza dell’acqua il 2 agosto ha deliberato una nuova Spa con tanto di Cda profumatamente pagato per gestire le grandi adduzioni. È una vergogna!”.

Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega non ha usato mezzi termini e ieri mattina, in una conferenza stampa appositamente convocata per parlare di crisi idrica, con al suo fianco il segretario provinciale di Benevento Luigi Bocchino e i sindaci di Pago Veiano, Mauro De Ieso, e Montefredane, Ciro Aquino (assente giustificato il segretario provinciale di Avellino della Lega Salvatore Vecchia), ha puntato diritto alla Regione.

