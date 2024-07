“Con la Delibera di Giunta della Regione Campania, DGRC n. 306/2024, è stata approvata la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Benevento del 18 giugno 2024, che ridefinisce il reclutamento del personale per il triennio 2022-2024. Questo atto permetterà di dotare le nuove strutture, tra cui l’hospice di Cerreto Sannita e cinque ospedali di Comunità programmati e in parte già realizzati, oltre alle strutture Polifunzionali per la salute, di un adeguato numero di personale medico-sanitario e professionale. In tal modo, saranno soddisfatte le esigenze di funzionalità, ottimizzando le risorse disponibili. Il Direttore Generale dell’ASL Benevento, dott. Gennaro Volpe, esprime gratitudine alla Regione Campania per il sostegno costante, concretizzatosi con l’approvazione di questo importante strumento di pianificazione” quanto reso noto da parte dell’Asl Benevento all’indomani della pubblicazione sul bollettino regionale della delibera Giunta Regionale che ha approvato il piano triennale fabbisogno personale di via Oderisio come approvato in delibera proposta a Palazzo Santa Lucia lo scorso 16 giugno.

