“Non è accettabile la riduzione dell’orario del Pronto Soccorso del “De’Liguori” benché siano comprensibili le difficoltà che l’azienda ospedaliera deve fronteggiare data la grave carenza di personale medico, a tutti nota, e della quale si è parlato anche durante l’incontro dello scorso 7 Maggio con il Direttore generale Maria Morgante”.

Queste le prime dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Sant’Agata de’ Goti Salvatore Riccio a seguito della comunicazione pervenuta dalla Direzione generale del “San Pio” con la quale si è annunciata quella che viene definita essere una “temporanea modifica” dell’orario di accesso al Pronto Soccorso con decorrenza il prossimo giovedi 20 giugno prossimo, sarà limitato alle sole ore diurne (precisamente dalle ore 8 alle ore 18). “Questa Amministrazione – ha proseguito il primo cittadino – non può restare indifferente di fronte ad un problema che, per l’ennesima volta, ricade sulla comunità, sui cittadini, su un bacino di utenti vastissimo che usufruisce dei servizi sanitari del Presidio ospedaliero. Solo un mese fa, poco più, durante il nostro incontro a Benevento avevamo ricevuto garanzie in merito all’ operatività totale e continuativa del Pronto Soccorso e dei servizi di emergenza Urgenza del “De’Liguori”.

