La campagna informativa avviata da tempo e fortemente volute dal presidente di Gesesa, Domenico Russo, e dall’amministratore delegato, Salvatore Rubbo, ha colto nel segno e ha permesso di ridurre i disagi legati all’operazione di rimozione dei vecchi tubi e posizione di nuovi per i tratti della condotta del Biferno in interferenza con il nuovo tracciato dell’Alta Velocità Napoli-Bari. Un’azione predisposta già da inizio marzo, quando era previsto in un primo momento l’intervento, poi rinviato a causa del maltempo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia