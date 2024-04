La frenata non è stata casuale, ma probabilmente contestuale al calo di rendimento di Amato Ciciretti e al ripresentarsi degli acciacchi fisici che ne hanno condizionato impiego e rendimento. Ecco perché in casa Benevento si sorride per il rientro del fantasista romano che dopo due giorni di lavoro differenziato, ha ripreso a lavorare col gruppo nella seconda delle due sedute svolte ieri dai giallorossi.

