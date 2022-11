E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno, quasi in serata (poco prima delle 20) la comunicazione con cui l’Asl ha spiegato al Comune che il tetracloroetilene era oltre la soglia nei pozzi di Pezzapiana. Riemerge forte dunque il problema della contaminazione di quel pozzo e nelle prossime ore la Gesesa cercherà di capire da dove arrivi questa impennata del tetracloroetilene. Ma il provvedimento immediato è stato lo stop all’acqua potabile in quasi tutta la città, ad eccezione della parte alta.

