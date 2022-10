La prima volta non si scorda mai. È il giorno che Fabio Cannavaro aspettava e immaginava da tanto, quello del ritorno in Italia e del debutto nella sua nuova vita, in panchina. Ma è anche il giorno del nuovo inizio del Benevento, di un nuovo corso tracciato su un progetto innovativo, tutto da scoprire. Comincia contro l’Ascoli il viaggio della Strega firmata Cannavaro, contro un avversario che potrebbe presentare più interrogativi del previsto, reduce da un periodo nero in campionato e chiamato alla rinascita, studiata a fondo in allenamento durante la sosta.

