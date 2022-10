Su istanza del difensore avvocato Gerardo Giorgione, fuori dal carcere dopo oltre due mesi circa di internamento il 41enne Paolo Ciotti arrestato il 29 luglio scorso perché sopreso a circolar ein auto con delle armi, insieme ad un’altra persona da parte di agenti della Squadra Mobile. I due si erano dati alla fuga di fronte all’alt intimato dai poliziotti, dopo un inseguimento in auto il tentativo di fuga a piedi nel corso della quale si erano liberati poi recuperate, per finire infine arrestati entrambi. Quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari Pietro Vinetti accogliendo appunto istanza del difensore.

