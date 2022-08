“Lo scrivente Comitato, con non poca preoccupazione, richiama alla sua attenzione la difficile situazione nella quale – ahinoi – ci troveremo da qui a pochi giorni, non sono serviti i nostri appelli, le richieste del Difensore civico, e soprattutto il Suo intervento in riferimento, per nulla preso in considerazione”. Esordisce così nota indirizzata al Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, nonché per conoscenza al Gabinetto del Ministro dell’Interno, al Difensore civico regionale e all’assessorato regionale alla scuola dal Comitato Scuole aperte di Airola, sodalizio guidato dal Segretario Raimondo Borriello.

