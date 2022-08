“Avevamo posto questioni serie, per apportare, con proposte, correttivi che evitassero “storture” legate a certe scelte “poco sostenibili” dal nostro contesto socio/economico: correttivi attuabili e sostenibili, i risultati di quelle scelte le ritroviamo oggi!…”E finsero felici e contenti”… Loro, a danno di tutti noi cittadini”. Un Carmine Valentino che non fa sconti quello che commenta il recapito, che si sta avendo in queste ore, a domicilio dei contribuenti santagatesi di bollettini Tari sensibilmente incrementati rispetto a quelli dell’anno precedente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia