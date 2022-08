Usp, 40 docenti assunti a tempo indeterminato. In provincia arrivano otto nuovi dirigenti

In pieno svolgimento le operazioni organizzative della didattica nelle scuole per la ormai non lontana partenza dell’anno scolastico programmata per il prossimo 13 settembre. Tra i vari atti assunti dall’Ufficio scolastico provinciale di Benevento, guidato dalla dirigente Mirella Scala, l’assunzione a tempo indeterminato, con la fine del loro precariato ‘storico’, per 40 docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con assegnazione nei loro confronti delle sedi didattiche insegnamento.

