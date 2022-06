Il programma “Scuola Viva” è un’azione promossa dalla Regione Campania per aprire le scuole al territorio, e in particolare alle esigenze delle famiglie e degli allievi anche oltre il tempo scolastico ordinario, dunque in orari extralezione e in giorni non compresi nel calendario apertura scuole per finalità di promozione e inclusione sociale e di sostegno educativo rinforzato.

