Il destino del Benevento è una danza tra sottili equilibri, tra cadute che fanno pensare al peggio e risalite che alimentano il credo degli ottimisti. Un andamento che ha portato la Strega in quella zona franca che separa chi dovrà accontentarsi dei play off tra chi invece può ancora sperare nella promozione diretta. Obiettivo a cui i giallorossi non vogliono rinunciare tanto facilmente e l’atto di forza di ieri pomeriggio con il Pisa sta lì a dimostrarlo. Nella partita che non poteva permettersi di sbagliare, il Benevento non solo ritrova la vittoria per dimenticare il passo falso di Frosinone, ma si riscopre pure travolgente, rifilando cinque gol a quella che prima del match del ‘Vigorito’ era la miglior difesa del campionato. Finisce 5-1 una gara in cui la Strega ha dato le risposte che doveva dare: secche, autorevoli, indiscutibili, di quelle che lasciano vibrazioni positive, oltre a una classifica che permette di rivedere la luce. Resta pienamente dentro i giochi promozione, il modo migliore per entrare in una fase intensa, in cui non ci si potrà permettere di perdere punti. Per ora, in attesa che oggi scendano in campo Brescia e soprattutto Monza, il ritardo dal secondo posto è sceso a cinque lunghezze.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani – Acquista qui la tua copia