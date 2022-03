Ancora un incidente agricolo nel Sannio. Stavolta, fortunatamente nessuna vittima ma tanta paura e cure ospedaliere per il malcapitato. Il tutto è avvenuto nella mattinata di ieri a Benevento, in località Cretarossa. Un uomo, nel mentre stava lavorando nel terreno di sua proprietà, per cause ancora in corso di accertamento è finito col suo trattore in una scarpata ribaltandosi più volte.

