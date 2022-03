Il nuovo commissario, nominato dal premier Draghi, il prof Toscano, sarà il naturale mediatore tra le molte parti in gioco, anche nel Sannio, sul progetto della diga di Campolattaro. Se la potabilizzazione azzererà, per unanime parere, il problema idrico nei Comuni, la questione dell’utilizzo irriguo per i suoli agricoli è più dibattuta. Per Coldiretti quasi tutta la provincia, con l’attuale progetto resterebbe fuori. Il sindaco di Benevento però non sembra sostenere questo allarme, specifica che anche sull’irrigazione la maggior parte degli ettari coperti appartiene al Sannio e promette comunque una interlocuzione fruttuosa con la regione. Lo fa in un lungo documento.

