Una rotta ormai tracciata e i primi segnali di un’identità precisa. Il Benevento torna dal Menti con una nuova dose di certezze e soprattutto fiducia, elemento essenziale in un percorso lungo, tortuoso e altalenante come quello della Serie B. La seconda vittoria consecutiva in pochi giorni ha ridato all’ambiente giallorosso entusiasmo e nuova linfa, nonostante le difficoltà nel certificare non senza patemi il successo contro il Vicenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia