Il Benevento ha di nuovo il conforto dei risultati, ma non ha ancora superato quei limiti che ne hanno frenato il cammino in questa prima parte di stagione, impedendogli di spiccare il volo. E’ chiaro, quello contro il Vicenza resta un successo preziosissimo, sia per gli effetti sulla classifica, ma ancor di più per quelli che la vittoria conquistata nel turno infrasettimanale può avere sul morale di un gruppo intenzionato a tirarsi definitivamente fuori dalla tempesta.

