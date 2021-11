“Numeri in incremento ma la situazione è sotto controllo con casi circoscritti”. Tradotto: il Dipartimento di Prevenzione riesce a contenere e delimitare i casi di infezione e l’ospedale ha un buon margine operativo in termini di posti letto, ma la situazione è in divenire e c’è la necessità della massima vigilanza e attenzione da parte di tutti. Questa la sintesi di quanto emerso nell’incontro di ieri, un vero e proprio summit in sala giunta di Palazzo Mosti, voluto dal sindaco Clemente Mastella con la presenza del direttore generale Asl Benevento, Gennaro Volpe e il direttore generale del ‘San Pio’, Mario Nicola Vittorio Ferrante.

