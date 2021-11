Sono emerse otto nuove positività nel territorio sannita nelle ultime 24 ore, secondo il referto statistico del Ministero della Salute, nel monitoraggio della situazione nei territori regionali e provinciali: ovunque del resto refertato rispetto al giorno precedente un decremento, vista la contrazione delle attività di domenica per la registrazione risultati tamponi. Dunque un dato che non deve essere giudicato come indicativo per l’andamento effettivo del contagio.

