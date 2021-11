Lì dove tutto è iniziato, tra il brivido finale e la voglia di affacciarsi sulla Serie A dalla porta principale. Il Benevento ritrova l’Arena Garibaldi due anni dopo l’ultima volta e da quel 2019 traccia un nuovo punto di svolta della sua storia. In casa dei nerazzurri iniziò il viaggio della Strega di Filippo Inzaghi, con un risultato bloccato ma condizionato da cambi di ritmo e scenario in ogni secondo di gioco. Passa di lì invece il processo di maturazione dei giallorossi di Fabio Caserta che, proprio come due anni fa, ai piedi della Torre dovranno dimostrare valore, personalità e numeri per poter azzannare ancora il campionato.

