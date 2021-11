In occasione della “Giornata nazionale di preghiera per le Vittime ed i Sopravvissuti all’abuso” i Vescovi delle Diocesi Campane, che sono state antesignane del Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle Persone vulnerabili, hanno scritto una lettera pubblica comunicando l’attivazione dei Centri d’Ascolto, che – per quanto riguarda l’arcidiocesi di Benevento – sarà presentato al prossimo incontro presbiterale del 16 dicembre.

