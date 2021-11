E’ iniziata ieri pomeriggio la vendita dei mini abbonamenti, validi per le prossime tre partite interne del Benevento Calcio, iniziativa voluta dalla società per chiamare il pubblico a raccolta, dopo i numeri deludenti registrati nella prima parte di stagione. La risposta da parte dei tifosi è stata soddisfacente, considerato che in mezza giornata ne sono stati venduti oltre 650, con netta prevalenza dei titoli validi per l’accesso in Tribuna e nei Distinti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia