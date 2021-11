Nuovo incidente lungo via Stazione, strada che dallo scalo ferroviario di Arpaia conduce a via Caracciano di Airola. Fortunatamente, però, questa volta non vi sono stati esiti drammatici. Nella serata di mercoledì, infatti, poco dopo le 21, una ventenne del luogo è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre percorreva la tratta. Per cause che sono in corso di accertamento, la guidatrice ha perso il controllo della vettura che è andata fuori carreggiata ribaltandosi.

