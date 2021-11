Un esame da grande per diventare finalmente grande. Il Benevento ci riprova, dopo aver fallito tutti gli appuntamenti precedenti, come quello di lunedì con il Brescia. La squadra di Caserta è soprattutto con le big del campionato che sta facendo più difficoltà. Il disagio non si maschera, anche perché è confermato dai numeri. Finora, infatti, l’undici giallorosso ha affrontato quattro delle squadre che al momento occupano le prime otto posizioni, alle quali si aggiunge pure il Parma che continua a essere considerata una delle grandi favorite, al di là di ciò che racconta la classifica in questo momento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia