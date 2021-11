C’è poco da fare, la sconfitta con il Brescia resta di traverso. Il Benevento però ha subito l’occasione per digerirla e cancellare l’onda del dispiacere andando a caccia del riscatto in un altro big match, quello di sabato con il Frosinone. Match in cui dovrà innanzitutto cambiare l’atteggiamento degli uomini di Caserta perché, per sopperire a un impianto di gioco che non è ancora consolidato, serve una squadra che scenda in campo con la convinzione di far risultato e con la voglia di aggredire il nemico sin dal primo minuto.

