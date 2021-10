Leggero decremento della circolazione virale del SarsCov2 sul territorio quella refertata nel computo quotidiano del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia nei territori italiani, quindi anche per il Sannio, ma ovunque anche incremento seppure contenuto degli ospedalizzati per sindrome Covid-19. In 24 ore nel Sannio refertati diciassette contagiati in più, un dato che resta sopra la media aggregata delle prime settimane di ottobre.

