Nel quadro dell’attività di prevenzione dei fenomeni delle “feste – eventi” organizzate al di fuori delle previste autorizzazioni di legge, per di più nel corso di una perdurante emergenza sanitaria per pandemia diffusa, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Benevento ha fatto scattare un’operazione finalizzata ad impedire una festa in corso di organizzazione ed emersa circuiti social per la ricorrenza ‘celtica’, ormai in voga non solo nel mondo anglosassone ma anche in Italia, di “Halloween” organizzata presso un locale ritenuto privo delle prescritte autorizzazioni, situato in contrada Piano Cappelle.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia