Decisa dalla Direzione regionale della Campania per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario campano una programmazione di assegnazione di medici per le zone carenti ad ovviare una criticità emersa in tutti i territori campani come in tutti i territori italiani: la difficoltà nel sostituire i professionisti sanitari di medicina generale andati in pensione oppure assegnati ad altro incarico. Programmate 187 assegnazioni-assunzioni in Campania, di cui 21 nel Sannio.

