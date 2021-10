In una lettera inviata ai Comuni interessati dalle linee interconnesse con Rfi, i vertici di Eav hanno informato circa i lavori in corso sulle linee, Alifana e la Napoli-Benevento, via Cancello (meglio nota come Valle Caudina).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia