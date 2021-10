In un quadro di pandemia da Coronavirus ancora in atto ma con pressione decisamente decresciuta sulla struttura ospedaliera, si registra l’accelerazione per la progettazione tecnica e la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento: due passi in avanti per l’ulteriore rilancio della cittadella sanitaria di via Pacevecchia, guidata dal direttore generale Ferrante con l’assegnazione appalto per costruire una rotatoria di accesso al Pronto Soccorso e al Padiglione San Bartolomeo e ridefinire e riparametrare rendendolo nuovo e più funzionale il contiguo parcheggio.

