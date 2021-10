La trasferta romana di Clemente Mastella. Ieri il sindaco è stato nella capitale e ha concluso la giornata con la partecipazione al programma Rai di Bruno Vespa, Porta a Porta, la più longeva e prestigiosa tribuna politica della tv italiana. Già oggi il ritorno in città. Venerdì mattina l’appuntamento è per il rito, formalmente di grande importanza, della proclamazione ufficiale alla carica di Sindaco, conquistata vincendo il ballottaggio contro Luigi Diego Perifano, lunedì scorso. Poi via alle trattative per la formazione della Giunta. Il ruolo di vicesindaco andrà probabilmente a Francesco De Pierro.

