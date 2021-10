Non c’è l’imbarazzo della scelta ma soprattutto la necessità di far fronte ai cambiamenti, sfruttando fino in fondo tutte le potenzialità giallorosse. Le ore di vigilia in casa Benevento sono sempre condizionate da una calma soltanto apparente, infiammata dai tanti scenari che portano al match giallorosso. Nella sua routine, anche allo Zini Fabio Caserta dovrà fare i conti con le scelte, mentre la sua Strega cresce col passare delle settimane e continua il suo processo di evoluzione, guardandosi allo specchio a caccia della sua miglior identità.

