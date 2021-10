Arriverà soltanto oggi per unirsi al gruppo di Fabio Caserta e provare a preparare, tra jet-lag e scorie internazionali, la delicata sfida contro la Cremonese. Gianluca Lapadula nella notte tra giovedì e venerdì ha affrontato l’Argentina con la maglia della Blanquirroja. In campo per un’ora a Buenos Aires, l’attaccante del Benevento è rientrato in Perù nella mattinata italiana di ieri: in serata il volo con destinazione Madrid, oltre undici ore di viaggio per atterrare nella capitale spagnola e ripartire verso Milano, ad un passo dalla sua Strega.

