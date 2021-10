Temperature che si surriscaldano in vista di Cremonese-Benevento non solo in campo ma anche sugli spalti, complice un match che regalerà scintille d’alta classifica. La sfida dello Zini sancirà infatti il record stagionale per i tifosi giallorossi in trasferta: oltre 250 i biglietti venduti fino alla giornata di ieri per la gara di domani pomeriggio. Saranno almeno 300 i sostenitori della Strega attesi a Cremona nelle prossime ore per un testa a testa delicato che restituirà risposte importanti alla squadra di Fabio Caserta, protagonista di un avvio positivo in Serie B.

