“La posizione di FdI resta di assoluta equidistanza e come dirigente di partito resto su quella posizione. Espleterò il mio diritto di voto e posso solo dire che da conservatore e tradizionalista cattolico non ho approvato l’alleanza cattocomunista-massonica che vediamo in piedi in questo ballottaggio”. A Il Sannio Quotidiano il dirigente provinciale FdI Ciro Vallone, figura ormai radicata della destra pura in città, spiega come all’interno di FdI esistano posizioni diversificate e come questo abbia portato il partito ad andare deciso sulla neutralità.

