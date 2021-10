“La devastazione della sede romana dalla Cgil e altri episodi di violenza inqualificabile, ci hanno colpito profondamente tutti e abbiamo deciso immediatamente di non potere rimanere inerti ma di aprire già sabato sera per tutta la notte e poi per l’intera domenica la Camera del Lavoro di Benevento come segno di resistenza contro il fascismo, la violenza, l’atteggiamento di chi vuole calpestare la Costituzione”. Così Luciano Valle, segretario generale provinciale della Cgil di Benevento, ci ha spiegato la scelta della segreteria provinciale di aprire la sede cittadina e di presidiarla ininterrottamente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia