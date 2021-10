L’approvazione del decreto che cambia l’accesso negli stadi italiani e che entrerà ufficialmente in vigore a partire da domani, potrebbe portare novità sostanziali per quanto riguarda le modalità di vendita dei tagliandi. Come è noto, l’esecutivo Draghi ha dato il via libera alla riapertura degli impianti al 75% della capienza, ma la prospettiva è quella di un ulteriore allargamento nelle prossime settimane, con l’obiettivo di arrivare al 100% entro la metà di novembre. Insomma, è arrivata la schiarita che tante società professionistiche aspettavano, Benevento compreso.

