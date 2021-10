Aggiudicato l’appalto per la progettazione tecnica esecutiva e per l’abbattimento e ricostruzione dell’Istituto “Alberti” di Benevento, che vedrà dunque tra qualche tempo (non nei prossimi mesi), l’intervento delle ruspe e poi dei macchinari e degli addetti impegnati nella sua ricostruzione secondo moderne modalità e nel rispetto di tutte le nuove normative edilizie antisismiche e per la sicurezza statica.

