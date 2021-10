Non casi di gravità eccezionali, ma viene segnalato comunque da tutti un clima generale di tensione per il match molto acceso del primo turno delle amministrative di Benevento. Nero su bianco lo ha messo la coalizione Arco con candidato sindaco Angelo Moretti. Ieri poco dopo le 21, ha consegnato un esposto in prefettura. Nel mirino della coalizione morettiana è finito l’atteggiamento di un presidente del seggio più importante di un quartiere cruciale come il rione Ferrovia.

