Qualche sbavatura, ma nel complesso una buona prestazione per Zufferli di Udine che ha diretto la sfida di ieri pomeriggio tra Como e Benevento. Le decisioni più importanti della partita, quelle che hanno influito sul risultato finale, il fischietto friulano non le ha sbagliate.

Pochi dubbi sul rosso mostrato a Kamil Glik: il difensore polacco sbaglia completamente il tempo dell’intervento e frana addosso a Cerri, togliendo così all’attaccante di proprietà del Cagliari la possibilità di presentarsi da solo dalle parti di Paleari. Dunque, espulsione giusta per aver interrotto una chiara occasione da gol, non essendoci altri difensori del Benevento in grado di poter intervenire.



