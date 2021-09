Dopo quella di Glik e Ionita, convocati rispettivamente da Polonia e Moldavia per le gare che si disputeranno a ottobre e che saranno valide per la qualificazione ai Mondiali, è arrivata anche la chiamata del Perù per Gianluca Lapadula. L’attaccante giallorosso, infatti, è stato convocato dal commissario tecnico Gareca, per le tre partite che la blanquirroja dovrà disputare in una settimana, dall’8 al 15 ottobre.

