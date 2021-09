Acquedotto Carolino quale infrastruttura di mobilità sostenibile ed attrattore turistico-culturale. Questo il titolo del progetto presentato in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino svoltasi presso la Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Il progetto promosso dalla Pro loco di Airola è stato illustrato dall’architetto Roberto Stallone. Un disegno improntato alla mobilità sostenibile per coniugare l’esigenza di riduzione delle emissioni inquinanti con quello dell’attraversamento di un percorso storico e di un paesaggio architettonico come quello tracciato in maniera naturale dall’acquedotto Carolino.

