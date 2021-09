Incontro elettorale di Progetto per San Nicola Manfredi ieri nell’aula consiliare del Comune. Ospite del sindaco uscente Fernando Errico e del candidato sindaco Angelo Capobianco era l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo: “Sono qui a prescindere dalle appartenenze politiche. A Fernando Errico mi lega un’amicizia ventennale”. Dopo due mandati Errico non è più direttamente in campo, ma il suo impegno è per la lista capitanata dal suo storico vicesindaco Capobianco. L’occasione naturalmente è stata propizia per affrontare i temi più importanti legati al settore agricolo dell’hinterland e dunque del territorio sannicolese.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia