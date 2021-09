Ripassare la lezione per puntare all’en plein. Sei punti in tre giorni sono un bottino soddisfacente, ma fare nove su nove è un obiettivo alla portata che il Benevento vuole assolutamente raggiungere. Certo, dopo le due vittorie consecutive con Ascoli e Cittadella, anche un pareggio al ‘Sinigaglia’ potrebbe sembrare rifugio accettabile per i giallorossi di Caserta. Conoscendo il tecnico di Melito di Porto Salvo, però, il messaggio che avrà trasmesso alla squadra sarà quello di provare a sfruttare l’onda favorevole, perché in questo momento ciò che conta è portare a casa quanti più punti possibili.

