Prove di rinnovo. Dopo aver blindato Riccardo Improta, il Benevento ha avviato i discorsi anche per il prolungamento di diversi calciatori con il contratto in scadenza al termine di questa stagione. L’obiettivo del club di via Santa Colomba è quello di arrivare a gennaio con tutte le situazioni ben definite, per stoppare sul nascere qualsiasi tipo di problema che potrebbe finire col condizionare il rendimento di qualche giocatore nel momento clou della stagione. E’ per questo che, una volta sistemato il futuro di Improta, è arrivato il momento di affrontare le altre situazioni più spinose.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia