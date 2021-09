Francesco Totti ospite d’onore del Benevento, ma la sua non è stata una visita di cortesia: i motivi del suo arrivo in città

Un ospite d’onore ieri mattina all’antistadio ‘Imbriani’. Ad assistere alla seduta di allenamento di Letizia e compagni c’era Francesco Totti, ex capitano della Roma e campione del Mondo nel 2006. Non è la prima volta che fa visita ai giallorossi: era già accaduto a gennaio dello scorso anno, quando Totti si presentò al Mancini Park Hotel di Roma per salutare il suo amico Pippo Inzaghi e assistere agli allenamenti della formazione sannita, in ritiro nella struttura della capitale.

