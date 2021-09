La missione non cambia: vincere. Nonostante sia reduce da sei punti conquistati in tre giorni, il Benevento non ha alcuna intenzione di accontentarsi. Al contrario, vuole continuare a tenere il piede premuto sull’acceleratore per avvicinarsi sempre più alle posizioni di vertice del campionato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia